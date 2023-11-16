16 ноября, 12:35,
обновлено 16 ноября, 12:55

Медведев поддержал идею создания в Донецке аллеи в честь волонтеров

Руководитель отделения "Молодой гвардии "Единой России" в ДНР Сергей Добровольский заявил, что волонтеры в регионе зачастую выполняют работу в приближенных к боевым условиях

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с активистами "Молодой гвардии "Единой России" поддержал идею о создании в Донецке аллеи в честь волонтеров, в том числе погибших при исполнении долга в зоне боевых действий.

На встрече по случаю 18-летия организации руководитель отделения "Молодой гвардии "Единой России" в ДНР Сергей Добровольский отметил, что волонтеры в регионе зачастую выполняют работу в условиях, приближенных к боевым. В честь погибших при исполнении долга волонтеров он предложил открыть в Донецке аллею и мемориал.

"Наши товарищи, которые по зову сердца занимались помощью и поддержкой наших людей, по сути отстаивали интересы нашей Родины, они герои. Вне зависимости от того, завершилась ли их биография государственными наградами, либо они сделали что-то полезное, но наград не получили, но в память о погибших и чествуя живых это будет правильно. Давайте договоримся, чтобы такая аллея появилась, чтобы это осталось навсегда", - сказал Медведев. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия"Единая Россия"ДНР
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