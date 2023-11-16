Суд взыскал с магазина "Дом фарфора" 500 тыс. руб. за публикацию взятого из интернета фото

Суд также запретил организации использовать фото в дальнейшем

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Солнцевский суд Москвы взыскал 500 тысяч рублей с ООО "Алеф-М", которое владеет магазином "Дом фарфора", 500 тысяч рублей за использование фото без согласия автора для рекламы своей продукции. Об этом ТАСС рассказала юрист Валерия Рытвина, представляющая интересы истца.

"Суд удовлетворил наши исковые требования и взыскал с ООО "Алеф-М" 500 тысяч рублей. Сюда входят компенсация за нарушение авторского права, компенсация расходов на судебного представителя, нотариуса и за уплату госпошлины", - сказала она. Также суд запретил организации использовать фото в дальнейшем.

В Солнцевском суде Москвы ТАСС подтвердили, что иск удовлетворен в полном объеме.

Как следует из материалов дела, истица сделала фото посуды в форме баклажана в магазине "Дом фарфора" и выложила его в свои соцсети. Позднее она обнаружила свою фотографию в интернет-каталоге на Wildberries, где оно использовалось в целях рекламы соответствующего товара. Авторских прав на обработку и публикацию фотографии у "Алеф-М" не было, поэтому автор снимка подала на компанию в суд.

Комментарием "Алеф-М" ТАСС пока не располагает.