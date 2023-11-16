Медведев заявил, что меры стимулирования учителей важно распространить на новые регионы РФ

По словам зампреда Совбеза РФ, педагогические кадры на новых территориях "оказались вымыты в силу понятных причин"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Существующие в РФ меры стимулирования педагогических работников важно распространить на новые регионы, где педагогические кадры оказались "вымыты в силу понятных причин". Об этом заявил председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с активистами "Молодой гвардии "Единой России" по случаю 18-летия организации.

Отвечая на вопрос о нехватке школьных учителей в Херсонской области, Медведев отметил, что педагогические кадры на новых территориях России "оказались вымыты в силу понятных причин". "Сейчас очень важно, чтобы на помощь пришли квалифицированные педагоги со всей страны. Здесь можно идти разными путями. Естественно, нужно и самим регионам не сидеть на месте и принимать все необходимые решения. С другой стороны, мне кажется, очень важным распространить [на новые регионы] те меры стимулирования, которые [уже] существуют для педагогов на всей территории РФ", - сказал Медведев.

В частности, по его словам, речь о программе "Земский учитель". "Можно здесь какие-то модальности находить, так, чтобы люди, которые готовы приехать, получали и дополнительную денежную премию за это, чтобы обустроиться на новом месте", - пояснил Медведев.

Он также отметил, что можно и "десант педагогов" направлять из других регионов России для того, чтобы они работали в новых субъектах РФ. По словам Медведева, это будет временная мера, нужно "растить свои кадры, делать так, чтобы появлялись новые квалифицированные местные педагоги, которые заканчивают местные педагогические вузы, <...> ориентированные на Россию, являющиеся патриотами РФ". "Только тогда мы сможем вырастить нормальное, настоящее молодое поколение", - заключил Медведев.