В Подмосковье клинические психологи начнут работать с коллективами в больницах

В ближайшее время начнется подготовка к такой работе более 90 психологов

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Клинических психологов многопрофильных больниц Московской области со следующего года привлекут к работе с сотрудниками медицинских организаций. В ближайшее время начнется подготовка к такой работе более 90 психологов, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Подмосковье особое внимание уделяется психологической работе с сотрудниками учреждений здравоохранения. Регулярно проводятся тренинги по бесконфликтному общению, стрессоустойчивости, эффективным коммуникациям с пациентами, для молодых специалистов у нас предусмотрена система наставничества. Со следующего года к этой работе планируется привлечь и клинических психологов на местах: они хорошо знают коллектив своей больницы, имеют большой опыт и знания. В ближайшее время мы начнем подготовку более 90 клинических психологов к этой работе", - привели в тексте слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В пресс-службе добавили, что программу разработали Центр развития компетенций, главный внештатный специалист Минздрава региона по медицинской психологии Ирина Хох, учебный центр НИКИ детства. Первый тренинг для клинических психологов Подмосковья пройдет 22 ноября, в День психолога. Ожидается, что в ближайший месяц занятия по подготовке к работе с коллективами больниц пройдут все клинические психологи подмосковных многопрофильных больниц.