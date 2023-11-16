16 ноября, 13:09

В КБР на курорте "Эльбрус" закрыли канатную дорогу из-за ухудшения погоды

В АО "Кавказ РФ" сообщили, что частое отключение канатной дороги происходит для обеспечения безопасности

НАЛЬЧИК, 16 ноября. /ТАСС/. Работа канатной дороги Кругозор - Мир в Кабардино-Балкарии остановлена из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале курорта "Эльбрус".

"Канатная дорога Кругозор-Мир закрыта по погодным условиям", - говорится в сообщении.

Частое отключение канатной дороги происходит по соображениям безопасности, пояснили ТАСС в АО "Кавказ РФ". "Механизм канатной дороги устроен так, что при силе ветра 15 м/с она отключается автоматический. А в Приэльбрусье сейчас сильные ветра, и то, что канатную дорогу периодический останавливают, делается по соображениям безопасности", - прокомментировал заместитель гендиректора компании Хиса Беккаев.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В 2015 году на курорте была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе (3 847 м). Эльбрус - самая высокая вершина Европы (5 642 м). 

Теги:
РоссияКабардино-Балкария
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