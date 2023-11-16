16 ноября, 13:04

В Армении приостановили передачу в школы учебников на русском языке

Вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев сообщил, что процесс передачи учебников приостановили под предлогом необходимости их экспертизы

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении приостановило процесс передачи учебников на русском языке в школы республики под предлогом необходимости их экспертизы, сообщил вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.

"11 ноября учебники были доставлены в республику, началась их раздача в школы, где они очень востребованы. С большим недоумением узнал, что Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения приостановило этот процесс под предлогом необходимости проведения экспертизы учебных материалов. Особенно странным выглядит тот факт, что армянские коллеги сами направляли нам конкретный перечень необходимых учебников", - написал сенатор в Telegram-канале.

Он напомнил, что России удалось изыскать дополнительные бюджетные средства на приобретение и безвозмездную передачу более 50 тыс. учебников школам Армении с обучением на русском языке. Решение было принято после неоднократных обращений армянских депутатов на заседаниях двусторонней межпарламентской комиссии и при непосредственной поддержке руководства Совета Федерации. Воробьев выразил сожаление в связи с тем, что "от таких недальновидных политических интриг в первую очередь страдают простые мальчишки и девчонки братского армянского народа".

"Наша делегация в Бишкеке (принимающая участие в осенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ - прим. ТАСС) подняла этот вопрос перед вице-спикером армянского парламента. Надеемся, что все препятствия будут устранены в ближайшее время", - отметил вице-спикер Совфеда.

Ранее АНО поддержки гуманитарных программ "Русская гуманитарная миссия" сообщила, что доставила в Армению 53 тыс. учебников и художественных книг на русском языке, их отправят в школы республики. Как сообщалось, книги пополнят библиотечные фонды 50 школ не только Еревана, но и других регионов страны, в том числе отдаленных: Араратской, Котайкской, Гегаркуникской, Ширакской, Лорийской, Армавирской, Сюникской и Тавушской областей. Передачу планируется завершить до конца ноября.

Доставка книг в школы Армении состоялась в рамках программы поддержки образования АНО "Русская гуманитарная миссия", которая реализуется при поддержке Совета Федерации РФ и Россотрудничества. 

Теги:
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