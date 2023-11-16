16 ноября, 13:37

В Подмосковье более 2,1 тыс. медработников получили участки по программе "Земля врачам"

Действие закона в регионе продлится до конца 2026 года

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Свыше 2,1 тыс. медицинских работников Московской области получили земельные участки в рамках региональной программы "Земля врачам", из них более 500 - с начала текущего года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.

"С начала этого года мы выделили медикам 502 участка, а за все время - 2 110. Но действие закона в регионе продлится до конца 2026 года, поэтому мы продолжаем принимать заявки на получение земли. Продолжается также активная работа по благоустройству созданных в пяти городских округах поселков для врачей, здесь уже предоставлено в безвозмездное пользование 473 участка. Есть примеры построенных домов, некоторые на стадии возведения. Льготные программы ипотечного кредитования от ведущих банков, которые сейчас предлагаются нашим врачам, несомненно, станут подспорьем в строительстве домов", - привели в тексте слова министра имущественных отношений региона Натальи Адигамовой.

В пресс-службе пояснили, что программа "Земля врачам" была запущена по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2021 году. Лидерами по предоставлению земельных участков врачам в этом году стали пять городских округов. Так, в Ступине землю получили около 80 врачей, в Пушкинском округе - более 70 специалистов, в Воскресенске обладателями участков стали 62 человека.

Участки по программе предоставляются безвозмездно медспециалистам 38 специальностей в 31 городском округе. Главное условие - стаж работы в учреждении здравоохранения Московской области должен быть не менее трех лет. 

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Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
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