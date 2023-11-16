16 ноября, 13:42

Медведев вспомнил, как создавалась "Молодая Гвардия"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев (слева). Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев (слева)
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Председатель "Единой России" рассказал, что в начале было много скептиков, которые называли МГЕР новым комсомолом

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с активистами "Молодой Гвардии" вспомнил, как создавалась организация, и как ребята себя проявили со временем.

"Действительно, время - штука жесткая. Я помню первую реакцию, например, на возникновение "Молодой гвардии", молодого отряда "Единой России". Было же много всяких разных скептиков, сомневающихся. Говорили - ну вот, "Единая Россия" себе комсомол придумала, будет карьеристов готовить, специальных своих представителей. По-разному называли, кто-то и мажорами, как угодно называли", - отметил политик.

Он обратил внимание: "Но смотрите - сейчас никто даже не чирикает на эту тему". "Потому что, если кто и поехал в самые трудные боевые условия [в зоне СВО], опасные для жизни - так это наши ребята, а не какие-то другие", - подчеркнул Медведев. Он поблагодарил за это членов "Молодой гвардии".

"Если что и вызывает у меня постоянное чувство гордости, так это только одно - это наши люди", - заключил председатель ЕР. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия"Единая Россия"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация