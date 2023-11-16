Медведев вспомнил, как создавалась "Молодая Гвардия"

Председатель "Единой России" рассказал, что в начале было много скептиков, которые называли МГЕР новым комсомолом

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с активистами "Молодой Гвардии" вспомнил, как создавалась организация, и как ребята себя проявили со временем.

"Действительно, время - штука жесткая. Я помню первую реакцию, например, на возникновение "Молодой гвардии", молодого отряда "Единой России". Было же много всяких разных скептиков, сомневающихся. Говорили - ну вот, "Единая Россия" себе комсомол придумала, будет карьеристов готовить, специальных своих представителей. По-разному называли, кто-то и мажорами, как угодно называли", - отметил политик.

Он обратил внимание: "Но смотрите - сейчас никто даже не чирикает на эту тему". "Потому что, если кто и поехал в самые трудные боевые условия [в зоне СВО], опасные для жизни - так это наши ребята, а не какие-то другие", - подчеркнул Медведев. Он поблагодарил за это членов "Молодой гвардии".

"Если что и вызывает у меня постоянное чувство гордости, так это только одно - это наши люди", - заключил председатель ЕР.