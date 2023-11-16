16 ноября, 13:39

В Подмосковье более 50 соцобъектов находятся на стадии проектирования

Работы по проектированию социальных объектов ведутся более чем в 30 городских округах области

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Свыше 50 школ, детских садов, больниц и других социальных объектов находятся на стадии проектирования в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Подмосковья.

"В рамках государственной программы Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры" на этапе проектирования находятся более 50 социальных объектов. Это школы, детские сады, объекты здравоохранения, культуры и спорта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что, в частности, в городском округе Щелково на этапе разработки проектной документации находится детский сад на улице Неделина на 240 мест, детский сад на 240 мест в микрорайоне Южный Домодедово. В Котельниках в микрорайоне Опытное поле ведется проектирование воспитательно-образовательного комплекса, включающего школу на 2 100 мест и детский сад на 350 мест. На этапе проектирования также поликлиника на 500 посещений в смену в ЖК "Гусарская баллада" Одинцовского округа.

По данным министерства, работы по проектированию социальных объектов ведутся более чем в 30 городских округах Подмосковья. 

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