Более 50 случаев домогательств зарегистрированы в лоне итальянской церкви в 2022 году

Преобладают сообщения о случаях в прошлом, и речь идет о 32 предполагаемых злоумышленниках, передает агентство Adnkronos

РИМ, 16 ноября. /ТАСС/. Сообщения о 54 жертвах предполагаемых неправомерных действий со стороны представителей итальянской церкви поступили в 2022 году. Об этом говорится в докладе Итальянской епископской конференции, который цитирует агентство Adnkronos.

По его данным, речь идет о 32 предполагаемых злоумышленниках. При этом отмечается, что преобладают сообщения о случаях, произошедших в прошлом (56,8%). Согласно данным доклада, чаще всего в прошлом правонарушения совершались в епархиях центральной Италии, в то время как случаи, относящиеся к 2022 году, преобладают в епархиях на севере страны (55%). Как указала Итальянская епископская конференция, чаще всего неподобающему обращению подвергались молодые люди в возрасте от 15 до 18 лет.

В последние годы в лоне Римско-католической церкви разгорелся скандал о случаях педофилии среди священников, который сильно ударил по репутации церкви во всем мире. Хотя тема педофилии среди священников стала подниматься в 1990-х, реальные меры для предотвращения или наказания этих преступлений тогда не принимались. Папа Римский Франциск признал не только наличие проблемы, но и то, что до сих пор католическая церковь делала недостаточно, чтобы ее решить. Большинство преступлений, а также факты их сокрытия со стороны церковного руководства относятся к понтификату Иоанна Павла II (1920-2005).

Ранее Ватикан изменил нормы и правила при получении сигналов о случаях домогательств в церкви. Многие иерархи, так или иначе связанные с ними, подали в отставку или предстали перед судом.