16 ноября, 13:40

Глава ФСИН считает оптимальными исправцентры на 100-200 осужденных

Аркадий Гостев заявил, что создание исправительных центров для размещения, например, тысячи осужденных, затруднит контроль за ними

РЯЗАНЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Директор ФСИН России Аркадий Гостев считает оптимальным создание компактных исправительных центров для осужденных к принудительным работам, рассчитанных на 100-200 человек. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос ТАСС на проходящем в Рязани VI Международном пенитенциарном форуме "Преступление, наказание, исправление".

Глава ФСИН заметил, что создание исправительных центров для размещения, например, тысячи осужденных, затруднит контроль за ними. "Все-таки это общежитие и количество персонала (контролирующих осужденных сотрудников ФСИН - прим. ТАСС) там небольшое", - заметил Гостев.

По его словам, исправительные центры, рассчитанные на размещение 100-200 осужденных на принудительные работы - "это оптимально и с точки зрения затрат, и эффективности задействования, и логистики - во всех отношениях".

"В настоящее время существует 385 исправительных центров и участков, в них содержатся 44 тыс. 700 человек. Примерно 60% - от 100 до 200 человек, все востребованы, при том что необязательно, что все будут работать на одном предприятии", - заметил он.

Выступая на форуме, он привел цифру, что только за девять месяцев 2023 года осужденные к принудительным работам выплатили 202 млн рублей в качестве возмещения ущерба от преступлений. 

Теги:
РоссияГостев, Аркадий Александрович
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