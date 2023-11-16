В Волгограде построят самую большую в регионе школу

Она будет рассчитана на 2,2 тыс. мест

ВОЛГОГРАД, 16 ноября. /ТАСС/. Самая большая в Волгоградской области школа на 2,2 тыс. мест будет построена в новом микрорайоне Советского района Волгограда, к проектированию проекта приступят до 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

"В течение десяти лет микрорайон ["Долина" в Советском районе города] увеличится еще на 30 тыс. человек, что потребует усиления социальной инфраструктуры. Сегодня мы приняли решение о строительстве школы на 2 тыс. мест. Это будет первая в Волгоградской области такая школа. В конце 2023 - начале 2024 года приступим к проектированию, к реализации этого проекта", - цитирует пресс-служба главу региона.

Уточняется, что мероприятия по развитию инфраструктуры нового быстро растущего микрорайона "Долина" войдут в 10-летнюю программу развития города-героя Волгограда, они позволят снять нагрузку и повысить качество жизни в соседних Ворошиловском и Кировском районах. Так, в планах продумать строительство в "Долине" взрослой и детской поликлиник, открытие двух дополнительных автобусных маршрутов до 2025 года, которые обеспечат потребности микрорайона, а также продление трамвайных путей. На 2024-2025 годы в "Долине" запланировано строительство физкультурного комплекса с бассейном по линии Минспорта РФ, предусмотрена расчистка прудов в Купоросной балке и создание здесь еще одной современной рекреационной зоны.

По данным администрации Волгоградской области, с 2015 года в микрорайоне "Долина" возведено 323,4 тыс. кв. м. жилья, сейчас там проживают порядка 21 тыс. человек. К 2035 году в этом районе может быть построено порядка 2 млн кв. м жилья, в микрорайоне могут проживать около 50 тыс. человек.