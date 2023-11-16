Дума приняла в I чтении законопроект о правилах использования смартфонов на уроках

Согласно документу, их использование допускается в учебных целях, а также в экстренных случаях

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, регулирующий вопросы использования школьниками средств связи, в том числе смартфонов, на уроках.

Документ был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов во главе с председателем думского комитета по просвещению Ольгой Казаковой ("Единая Россия") в октябре. В законе "Об образовании в РФ" предлагается прописать, что школьники не должны "пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий". При этом использование таких средств допускается в учебных целях, а также в экстренных случаях. Действующее законодательство никак данные вопросы не регулирует.

К обязанностям обучающихся предлагается также отнести соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в образовательной организации. Уточняется, что контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка, включая соблюдение дисциплины и правил поведения на уроках, будут осуществлять педагогические и руководящие работники образовательной организации.

Законопроект также предусматривает, что педагогические работники имеют "право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности". При этом для защиты своих прав педагоги смогут обращаться в органы управления образовательной организации с просьбой применить дисциплинарные взыскания к обучающимся, нарушающим и ущемляющим права педагогов. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению.

Кроме того, педагоги наделяются правом обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, они также смогут использовать "иные способы защиты прав и законных интересов", не запрещенные законодательством РФ. При этом руководители образовательной организации наделяются обязанностью принимать меры для защиты прав участников образовательных отношений, а также "недопущения применения в отношении них физического и психического насилия".

Как сообщал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, "принятие закона повысит авторитет учителя, будет способствовать живому общению в классе". По его словам, введение данной нормы необходимо, "учитывая, что многие дети сегодня страдают настоящей зависимостью от мобильных телефонов и испытывают сложности с социальной коммуникацией".