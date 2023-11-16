16 ноября, 13:50,
обновлено 16 ноября, 13:56

Фигуранта дела о подготовке убийства Соловьева отправили на принудительное лечение

Согласно данным психолого-психиатрических экспертиз, Василий Стрижаков страдает бредовым шизофреноподобным расстройством, а также синдромом зависимости от стимуляторов

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд применил принудительные меры медицинского характера в отношении 43-летнего жителя Москвы Василия Стрижакова - фигуранта уголовного дела о подготовке убийства тележурналиста Владимира Соловьева. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Освободить от уголовной ответственности и направить Стрижакова на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в условиях стационара с интенсивным наблюдением", - говорится в решении суда.

Согласно данным психолого-психиатрических экспертиз, Стрижаков страдает бредовым шизофреноподобным расстройством, а также синдромом зависимости от стимуляторов. Как ожидается, защита обжалует определение суда.

Как ранее стало известно в суде, фигуранты планировали привести в действие взрывное устройство либо на личном автомобиле Соловьева, либо использовать вслепую курьера на автомобиле, который должен был доставить ему еду из ресторана. При этом перед покушением они планировали в качестве отвлекающего маневра закидать коктейлями Молотова служебный автомобиль полиции в другом районе Москвы.

Всего в рамках уголовного дела были задержаны шесть участников запрещенной в РФ неонацистской террористической организации National Socialism/White Power. Согласно оглашенным в суде материалам дела, план убийства разработала украинская разведка после выступления журналиста с поддержкой специальной военной операции. По данным гособвинения, самодельное взрывное устройство уже было готово для приведения в действие, но за несколько дней до планируемого подрыва все фигуранты были задержаны. 

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