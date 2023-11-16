Госдума увеличивает штрафы за сокрытие данных о состоянии окружающей среды

Инициативой предлагается увеличить штрафы, установив их в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей для граждан, от 10 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 тыс. до 200 тыс. рублей для юридических лиц

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об увеличении вплоть до 300 тыс. руб. штрафов за сокрытие или искажение экологической информации.

Документ был внесен в Госдуму в июле группой депутатов во главе с председателем думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрием Кобылкиным. Изменения предлагается внести в ст. 8.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (сокрытие или искажение экологической информации). Сейчас по ней предусмотрены штрафы для граждан в размере от 500 до 1 тыс. рублей, для должностных лиц - от 3 тыс. до 6 тыс. рублей. Штраф для юридических лиц установлен в размере от 20 тыс. до 80 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается увеличить штрафы, установив их в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей для граждан, от 10 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 тыс. до 200 тыс. рублей для юридических лиц. Также статью предлагается дополнить повышенными штрафами за повторное нарушение. В этом случае они составят от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для граждан, для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или дисквалификация на срок до трех лет. Для юридических лиц предлагается установить штраф в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

В пояснительной записке указано, что размер действующих сейчас штрафов в большинстве случаев не является ощутимым для нарушителей.