Главред "МК" считает, что в России не хватает журналистов, пишущих о культуре

Павел Гусев отметил, что при этом в РФ есть большое количество уникальных вузов, которые готовят журналистов

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Журналистов, которые бы профессионально писали о культуре и искусстве, сегодня очень мало в России. Такое мнение выразил главный редактор газеты "Московский Комсомолец" Павел Гусев на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

"Сегодня не хватает таких журналистов, которые бы писали о культуре, их единицы. Это наша общая беда, даже общемировая. <…> Знаете, есть бобы, большие зерна. А есть мак, который почти не видно, если его рассыпать. И мы, журналисты, которые пишут о культуре и искусстве, мы маковые зернышки", - сказал он на панельной дискуссии "Медийная культура", модератором которой выступил первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

При этом в РФ есть большое количество уникальных вузов, которые готовят журналистов. "Сегодня в России работают порядка 150 факультетов журналистики, но все они готовят пиарщиков, в первую очередь. Тех, кто готов сидеть в приемных у начальников. Но они не готовят на сегодняшний день журналистов, которые бы писали о культуре. <…> На мой взгляд, кадры в журналистике сегодня должны готовить профессиональные журналисты, которые занимаются ею уже много лет", - добавил Гусев.

Участниками сессии также стали декан факультета журналистики МГУ им. Ломоносова Елена Вартанова, заместитель главного редактора "Российской газеты" Ядвига Юферова, издатель газеты "Русия днес - Россия сегодня", председатель форума "Болгария - Россия" Светлана Шаренкова, генеральный директор телеканала CBC в Азербайджане Вугар Халилов и директор Евразийского бюро Медиакорпорации Китая Ван Бинь.

О форуме

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября после трехлетнего перерыва. Культурный форум, который организуют правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга, признан событием мирового уровня. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира: выдающиеся деятели театра, оперы и балета, режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.