Дума приняла закон о государственной поддержке волонтеров

Документ должен вступить в силу с 1 января 2024 года

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о государственной поддержке волонтеров, а также введении единого нагрудного знака волонтера. Закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов от разных фракций и сенатором Андреем Турчаком в июне этого года. В закон о благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве) вносятся изменения, согласно которым волонтеры получат помощь со стороны государства в виде финансовой и методической поддержки, обучения, предоставления помещений. Порядок получения господдержки установит кабмин, а вся информация о мерах поддержки, реализуемых органами власти, станет доступна на платформе Добро.рф

Кроме того, волонтеры получат право на денежную компенсацию за прохождение обязательного медобследования, необходимого для волонтерской деятельности. Закон также вводит систему нагрудных знаков за добровольческую деятельность по аналогии с донорством. Авторы уточняют, что в регионах уже учреждены свои награды, но нет единого знака, который бы объединял волонтеров всей страны.

Кроме того, в законодательстве закрепляется статус ресурсных центров добровольчества, под которым принято понимать НКО, оказывающие комплекс информационных, консультационных, методических услуг волонтерам.

Помимо прочего, закон расширяет цели добровольческой деятельности, добавляя в их список участие в проведении мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества и оказание поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении культурных корней. Закрепляется, что организаторами добровольческой деятельности могут быть все юридические и физические лица, в том числе коммерческие организации. При этом коммерческим структурам не будут предоставляться меры финансовой помощи со стороны властей.