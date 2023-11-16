Экоактивисты во второй раз измазали краской Бранденбургские ворота в Берлине

Члены Letzte Generation объявили, что продолжат возвращаться, пока "Германия будет использовать нефть, газ и уголь"

БЕРЛИН, 16 ноября. /ТАСС/. Экоактивисты движения Letzte Generation ("Последнее поколение"), известного радикальными акциями протеста, измазали оранжевой краской несколько колонн главного символа Берлина - Бранденбургских ворот. Видеозапись, на которой запечатлена акция, выложена в социальной сети X.

"Мы будем возвращаться до тех пор, пока Германия будет использовать нефть, газ и уголь", - говорится в записи.

В прошлый раз радикальные активисты забрызгали ворота краской почти два месяца назад - 17 сентября. На очистку колонн тогда было потрачено €35 тыс., но полностью удалить следы так и не удалось.

Letzte Generation призывает к более решительной борьбе с изменением климата, ограничению скорости на автомагистралях и снижению стоимости проезда в общественном транспорте. Представители движения неоднократно подчеркивали, что будут проводить акции до тех пор, пока власти Германии не найдут оптимального, по их мнению, решения. Кабмин ФРГ неоднократно критиковал их действия.

Участники Letzte Generation регулярно перекрывают улицы в ФРГ, приклеивая себя к асфальту. В настоящее время на рассмотрении в прокуратуре Берлина находится порядка 2,5 тыс. дел в отношении экоактивистов.

Месяц назад они забрызгали оранжевой краской одну из самых известных достопримечательностей Берлина - Часы мира на площади Александерплац. Две недели назад написали краской фразу "Олаф [Шольц] врет" на стене Ведомства федерального канцлера. В декабре 2022 года представители движения спилили верхушку рождественской ели возле Бранденбургских ворот в Берлине, в феврале свалили дерево перед ведомством канцлера. В марте они облили черной краской стеклянную инсталляцию с выгравированными статьями Конституции ФРГ, расположенную у здания Бундестага в Берлине.