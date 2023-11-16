16 ноября, 14:21
Международная выставка-форум "Россия"

На выставке-форуме "Россия" вручили приз миллионному посетителю

Светлана Сулейманова из Пензы получила, в частности, сертификат на три билета на балет "Щелкунчик" в Большом театре и оплачиваемую поезду в Москву

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Миллион россиян побывали на Международной выставке-форуме "Россия" с 4 ноября. В павильоне "Умные финансы" вручили приз миллионному посетителю выставки, передает корреспондент ТАСС.

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Миллионным посетителем выставки стала Светлана Сулейманова из Пензы. В качестве приза ей вручили сертификат, по которому можно получить три билета на балет "Щелкунчик" в Большом театре и оплачиваемую поезду в Москву, еще одним подарком стала индивидуальная экскурсия в историческое здание Центробанка РФ.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
РоссияМеждународная выставка-форум "Россия"
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