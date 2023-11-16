"Почта России" выпустила в оборот памятную марку к 350-летию сподвижника Петра I Меншикова

Номинал марки составил 50 рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. "Почта России" выпустила юбилейную марку, посвященную 350-летию со дня рождения первого генерал-губернатора Санкт-Петербурга и ближайшего сподвижника Петра I князя Меншикова. Марка с самым известным портретом Александра Меншикова вышла тиражом 120 тыс. экземпляров, ее гашение состоялось в Меншиковском дворце на Васильевском острове, передает корреспондент ТАСС.

"Наш город, Санкт-Петербург, конечно, был основан волей государя Петра Великого. Но все делалось трудами Александра Даниловича Меншикова. Сегодня мы с благодарностью вспоминаем этого человека, годы проходят, время проходит. У нас с вами есть Санкт-Петербург, и мы ему за это благодарны. Спасибо, что вы пришли на наш праздник сюда, в его дворец", - сказал на церемонии гашения марки государственный герольдмейстер РФ, заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Георгий Вилинбахов.

Номинал марки составил 50 рублей - этого достаточно для отправки письма по России. Вместе с наиболее известным портретом Меншикова второй половины 1710-х на марке художник-дизайнер Владимир Хабловский изобразил сам Меншиковский дворец на Университетской набережной.

"Приятно быть причастными к такому событию, тем более, когда оно посвящено юбилею выдающегося русского государственного и военного деятеля, первого губернатора Санкт-Петербурга. Выпуск марок - подарок "Почты России" всем любителям истории и филателии", - отметила заместитель директора Макрорегиона Северо-Запад "Почты России" Наталья Парфенова.

Церемония гашения состоялась 16 ноября в день рождения Александра Меншикова. В этот день на территории Петропавловской крепости открывается памятная выставка, а также состоится лекция доктора исторических наук, профессора истфака Европейского университета в Санкт-Петербурге Евгения Анисимова.

Светлейший князь Александр Меншиков (1673-1729) - русский военачальник и государственный деятель, сподвижник Петра I. Во время Северной войны командующий кавалерией, авангардом, левым флангом русских войск, армией. Руководил строительством Адмиралтейской верфи, Петропавловской крепости, форта Кроншлот, Зимнего дворца, организовал множество заводов. Генерал-губернатор Санкт-Петербургской губернии, первый президент Военной коллегии. Во время правления Екатерины I фактически возглавлял государство, при Петре II отстранен от власти и сослан.