16 ноября, 14:46

Володин предложил закрепить в законе обязательные уроки труда в школах

Спикер Госдумы считает, что новые нормы можно было бы рассмотреть в ходе доработки ко второму чтению законопроекта, регулирующего использование смартфонов в школах

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам проработать поправки в закон "Об образовании", которые были бы направлены на введение обязательных уроков труда в школах. Новые нормы можно было бы рассмотреть в ходе доработки ко второму чтению законопроекта, регулирующего использование смартфонов в школах, считает Володин.

"Учитывая, что сегодня у нас с вами как самостоятельного предмета труда нет, правильно было бы <…> сделать урок труда самостоятельным и защищенным. Чтобы он уже преподавался по отдельной программе, как и ряд других предметов", - отметил Володин в ходе пленарного заседания.

Он подчеркнул, что депутаты обсуждали этот вопрос с профильным министерством и вышли на договоренности с Минпросвещения "и правительством в целом". "На самом деле уроки труда еще необходимы по причине того, что новые технологии, как правило, погружают ребенка в виртуальный мир. И в этом виртуальном мире нет труда", - отметил Володин.

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, регулирующий вопросы использования школьниками средств связи, в том числе смартфонов, на уроках. Документ был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов во главе с председателем думского комитета по просвещению Ольгой Казаковой ("Единая Россия") в октябре. В законе "Об образовании в РФ" предлагается прописать, что школьники не должны "пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий". При этом использование таких средств допускается в учебных целях, а также в экстренных случаях. Как отметил Володин после принятия проекта в первом чтении, инициатива может быть рассмотрена Госдумой во втором чтении в начале декабря.

В мае глава Минпросвещения России Сергей Кравцов отмечал, что министерство прорабатывает вопрос о возврате урока труда в школы. По его словам, такие уроки будут отличаться от уроков технологии, которые преподаются сегодня. Для введения отдельных уроков труда в школах необходимо внести изменения в Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС).

В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду. Документ вносит изменения в закон об образовании и дополняет представленный в нем перечень обязанностей обучающихся пунктом об их участии в общественно полезной трудовой деятельности. Привлекаться к ней школьники будут с учетом их возрастных и психофизических особенностей. 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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