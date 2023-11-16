16 ноября, 14:48

В Петербурге утвердили эмблему 80-летия снятия блокады Ленинграда

Визуальным символом эмблемы стали два луча, напоминающих лучи прожекторов, которые часто появлялись в небе блокадного города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Эмблема 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады утверждена в Петербурге. Знак образовывается на пересечении двух лучей, символизирующих лучи прожекторов, сообщила пресс-служба городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ в своем Telegram-канале.

"Эмблема согласована общественными организациями ветеранов Великой Отечественной войны и блокадного Ленинграда. Логотип объединит визуальный ряд оформления всех масштабных торжественных мероприятий, запланированных в дни празднования юбилейной годовщины в Северной столице", - привели в пресс-службе слова председателя комитета Владимира Рябовола.

Визуальным символом эмблемы стали два луча, напоминающих лучи прожекторов, которые часто появлялись в небе блокадного Ленинграда. Знак образовывается на пересечении лучей, подсвечивая цифру 80 и оставляя ее части в тени композиции. В основе используются шрифтовые сочетания, которые стилистически приближены к советской типографике того времени.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня - с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года, но все это время жизнь в городе не останавливалась, работали предприятия, школы, учреждения культуры. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ежегодно отмечается в городе на Неве как День Ленинградской Победы. 

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РоссияСанкт-Петербург
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