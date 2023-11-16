РВИО поможет познакомить новые регионы с книгой историка Васильева о борьбе с бандеровцами

В монографии историка Сергея Васильева рассказывается о борьбе советских правоохранительных органов с националистическими организациями на территории Украины

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) будет содействовать распространению книги "Борьба с петлюровщиной и бандеровщиной в 20-50-х годах ХХ века" по всей России, прежде всего в новых регионах страны. Об этом заявил на презентации издания научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

В монографии историка Сергея Васильева рассказывается о борьбе советских правоохранительных органов с националистическими организациями на территории Украины. Также автор доказывает, что современный украинский неонацизм является продолжением преступной деятельности ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ).

"Актуальность книги Васильева сегодня очень велика. Я считаю, что эта книга должна распространяться во всех регионах России, и Российское военно-историческое общество будет делать все возможное для того, чтобы ее увидели и прочитали в том числе и в первую очередь, конечно, в новых регионах России - на Донбассе, в Херсоне, Запорожской области", - сказал Мягков.

Историк сообщил, что начал вплотную заниматься изучением проблематики украинского национализма с 2004 года, для чего в том числе посещал несколько архивов, находящихся в Киеве, в частности отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины (ОГА СБУ).

Как отметили участники презентации, архивы СБУ в Киеве хранят многочисленные доказательства преступлений бандеровцев и боевиков ОУН-УПА. Так, по словам Мягкова, Центральный архив СБУ располагает примерно 350 тысячами документов, которые включают в себя свидетельства о связях украинских националистов за границей, в том числе об их подпольной преступной деятельности на территории Украинской ССР и Польши, где они совершали убийства еще до Второй мировой войны.

"Они (украинские власти - прим. ТАСС) скрывают эти документы, они не показывают эти документы. Работают там [в архивах] только те историки, которым позволено для того, чтобы обосновать нынешнюю украинскую власть как берущую начало от этой бандеровской сволоты, которая там убивала, грабила. То, что показано в книге Васильева, - вы видите, какие ужасные преступления совершали они тогда. Они говорят, что якобы это была "святая борьба" за украинскую "самостийность". Это была борьба бандитов за создание бандитского, террористического государства", - отметил Мягков.