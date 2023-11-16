16 ноября, 15:01

В Думу внесли законопроект о соцпомощи беременным в трудной жизненной ситуации

Кабмин инициативу не поддержал, указав, что в России уже выстроена система поддержки семей с детьми

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому женщины с детьми и беременные, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получат право на санаторно-курортную, социально-психологическую и социально-правовую помощь со стороны государства. Кабмин инициативу не поддержал, указав, что в РФ уже выстроена система поддержки семей с детьми.

Поправки предлагается внести в закон "О государственной социальной помощи". В частности, предлагается прописать понятие "трудная жизненная ситуация". Под ней будут пониматься обстоятельства, ухудшающие условия жизни либо угрожающие здоровью беременной или женщины с ребенком, которые невозможно преодолеть самостоятельно.

Справороссы предлагают предоставить этой категории граждан право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. Сейчас на данные меры поддержки могут рассчитывать участники Великой Отечественной войны, инвалиды, дети-инвалиды и ветераны боевых действий. Набор социальных услуг включает в себя в том числе медицинскую, санаторно-курортную, социально-психологическую и социально-правовую помощь.

В заключении правительства отмечается, что в России уже выстроена широкая система мер социальной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей. Так, указали в кабмине, сейчас беременные женщины и женщины с детьми наравне с другими гражданами могут быть признаны нуждающимися в социальном обслуживании при наличии соответствующих обстоятельств. При этом в финансово-экономическом обосновании к законопроекту не указаны источники финансового обеспечения расходов на реализацию федерального закона в случае его принятия. "С учетом изложенного правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект в представленной редакции", - говорится в тексте заключения. 

Теги:
Миронов, Сергей МихайловичРоссия
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