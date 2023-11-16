16 ноября, 15:05

Сборная Петербурга станет самой многочисленной в финале чемпионата "Профессионалы"

В чемпионате примут участие 62 человека от города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Сборная из Петербурга станет самой многочисленной среди конкурсантов из других городов в финале чемпионата "Профессионалы". От города за победу будут бороться 62 человека, сообщили журналистам в пресс-службе организаторов.

"Сборная Санкт-Петербурга стала одной из наиболее многочисленных: за победу в чемпионате поборются 62 конкурсанта, которые вышли в финал на региональном и отборочном этапах в течение 2023 года. Всего делегация Санкт-Петербурга будет состоять из 125 человек. Помимо конкурсантов - школьников, студентов колледжей и учреждений дополнительного образования, - в петербургскую делегацию войдут эксперты-наставники, сопровождающие и представители команд", - говорится в сообщении.

Уточняется, что традиционно представители Петербурга успешны по направлениям: промышленность и IT, но в финал прошли ребята с разными компетенциями. В основную возрастную линейку от города вошли 42 конкурсанта, которые будут участвовать в 20 компетенциях, среди которых "Пожарная безопасность", "Спасательные работы" и "Ремонт беспилотных летательных аппаратов". В юниорскую линейку вошли 20 человек, они будут участвовать в 13 компетенциях, среди которых "3D-моделирование для компьютерных игр", "Изготовление прототипов" и "Мобильная робототехника".

"Юниорская сборная Петербурга заслуженно считается одной из сильнейших в России. В нашем городе отлично себя показывают как технические, так и естественнонаучные и творческие компетенции. Уверен, что в финале чемпионата "Профессионалы" наши юниоры вновь покажут высокий уровень мастерства и с достоинством представят родной город", - привели в пресс-службе слова и.о. заместителя директора по инновационной деятельности ГБНОУ "Академия цифровых технологий" Сергея Коротаева.

Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" пройдет с 24 по 28 ноября в Санкт-Петербурге на территории КВЦ "Экспофорум". Финалистами стали почти 700 человек, которые ранее одержали победу в региональных отборочных этапах. Это учащиеся учреждений профессионального образования, молодые специалисты и школьники. Чемпионат проводится в России впервые, инициатива создания принадлежит президенту страны Владимиру Путину. 

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РоссияСанкт-Петербург
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