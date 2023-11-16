16 ноября, 15:19

Собянин: поезда "Москва-2020" начнут курсировать на зеленой ветке метро в 2024 году

За октябрь парк столичного метрополитена пополнился еще 48 такими составами, отметил мэр Москвы

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Поезда нового поколения начнут курсировать на Замоскворецкой линии Московского метрополитена в 2024 году. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"В метро курсируют уже 154 инновационных поезда "Москва-2020". Только за прошлый месяц парк столичного метрополитена пополнился еще 48 такими составами. <…> В следующем году планируем запустить "Москву-2020" на Замоскворецкой ветке", - написал мэр.

Он отметил, что ведется замена вагонов прошлого поколения на Калужско-Рижской ветке. "Эта линия - одна из самых популярных. Обновляем ее парк с 2018 года. Здесь уже около 80% современных поездов, таких как "Ока", "Москва" и "Москва-2020". Они оборудованы широкими дверьми, климат-системами с возможностью обеззараживать воздух и информационными табло", - добавил Собянин. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичМосква
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