Палестинский провайдер Paltel полностью прекратил работу в секторе Газа

В компании заявили, что причиной стала нехватка топлива

КАИР, 16 ноября. /ТАСС/. Палестинская телекоммуникационная компания Paltel объявила о полном прекращении предоставления услуг в секторе Газа из-за нехватки топлива. Об этом говорится в заявлении компании.

"С сожалением сообщаем о полном прекращении предоставления услуг факсимильной, сотовой связи и Интернета в секторе Газа из-за того, что поставки топлива не были допущены в сектор Газа, а все резервные источники энергии для работы основных элементов сети исчерпали свои ресурсы", - сообщается в заявлении компании, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter).

15 ноября Paltel сообщала, что основные центры обработки данных и коммутаторы в секторе Газа постепенно отключаются из-за истощения запасов топлива, а все основные элементы сети переключились на работу исключительно от аккумуляторов.

Ранее Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ сообщило о получении полцистерны топлива для транспортировки гуманитарной помощи в секторе Газа. По словам директора агентства в анклаве Томаса Уайта, горючее для обеспечения водоснабжения и больниц не поступило.