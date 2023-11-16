16 ноября, 15:48

График поездов МЦД-2 изменится 25-27 ноября

Часть поездов отменят

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Расписание движения поездов МЦД-2 изменится в следующие выходные. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 25 по 27 ноября изменится расписание движения поездов на МЦД-2. С 03:00 25 ноября до 03:00 27 ноября небольшая часть поездов на МЦД-2 будут отменены, интервал движения в некоторых случаях будет увеличен до 25 минут, на Курском направлении часть поездов проследует от и до станций Царицыно и Курская", - говорится в публикации.

Отмечается, что во время "окна" будет закрыт один из главных путей на станции Царицыно. Поезда будут следовать по оставшимся трем путям - это нужно для модернизации путевой инфраструктуры на этой станции. Работы будут проводить в выходные дни, когда пассажиропоток наименьший.

"С расписанием пригородных и городских поездов сверяйтесь в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также в приложении и на сайте перевозчика. Планируйте поездки заранее", - заключили в департаменте транспорта. 

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