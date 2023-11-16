В кинопарк "Москино" организуют туристические маршруты

По словам руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина, на площадке строят образовательный центр с гостиницей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы разрабатывают туристические маршруты в кинопарк "Москино" в Троицком округе, сообщил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин на сессии Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур.

"Кинопарк как точка для туризма сразу рассматривался. Сейчас мы уже фактически рассматриваем туристические маршруты. В первую очередь, наверно, для детей, семей, проживающих в Москве и области, но впоследствии, конечно, и более масштабно", - сказал Фурсин.

Кроме того, по его словам, при кинопроизводствах должно идти обучение. Например, в производственных павильонах киномедиакластера на территории ВНИИМЕТМАШ также будут заниматься студенты. "Кинопарк - это площадка, в которой мы строим образовательный центр вместе с гостиницей, чтобы он стал кинокампусом, и летом дети из разных городов и даже стран могли приехать. Это вопрос не только туризма, но и погружения в индустрию", - добавил Фурсин.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума.