На севере Москвы отремонтировали более 3 км газопроводов

Реконструкция началась в ноябре 2022 года и коснулась двух веток газовых сетей: высокого и низкого давления

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Работы по реконструкции газопроводов, общая протяженность которых составляет более 3 км, завершают на севере Москвы. Об этом сообщил руководитель городского департамента жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Торсунов.

"Работы проводятся в рамках программы по приведению отдельных элементов газораспределительной сети к единой степени надежности и безопасности. В настоящее время столичные газовики завершили работы по реконструкции газопровода высокого давления на Новосходненском шоссе и приступили к финальному этапу строительства участка низкого давления", - сказал Торсунов, слова которого приводит пресс-служба.

Он отметил, что реконструкция началась в ноябре 2022 года и коснулась двух веток газовых сетей: высокого и низкого давления.

"Работы предусматривают использование бестраншейных технологий, а также замену стальных труб с истекающим сроком эксплуатации на новые - полиэтиленовые. Такой подход позволяет минимизировать разрытия и не останавливать движение транспорта", - добавили в пресс-службе департамента.

Новые газопроводы выполнены из высококачественных материалов отечественного производства, устойчивы к внешним воздействиям и не подвержены коррозии, заверили в ведомстве.