В Ереване опровергли информацию о приостановке передачи учебников из РФ в школы Армении

Учебники проходят экспертизу

ЕРЕВАН, 16 ноября. /ТАСС/. Более 50 тыс. российских учебников проходят экспертизу в соответствии с законодательством Армении, их отправка в школы республики не приостановлена. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении.

Ранее зампред Совета Федерации Юрий Воробьев написал в своем Telegram-канале, что Минобразования Армении под предлогом экспертизы приостановило процесс раздачи свыше 50 тыс. российских учебников в школах страны.

"Речь идет не о предмете "Русский язык", а о математике, химии, биологии и смежных предметах, которые дети изучают на русском языке. При этом речь идет о более чем 30 учебниках, предназначенных для обучения на русском языке. Министерство не запретило учебники на русском языке, отправленных из России в Армению, а согласно закону об общем образовании отправило их на экспертизу, как в случае любого учебного материала, учебника, которые используется в школах", - отметили в ведомстве.