16 ноября, 16:17

В Ереване опровергли информацию о приостановке передачи учебников из РФ в школы Армении

Учебники проходят экспертизу

ЕРЕВАН, 16 ноября. /ТАСС/. Более 50 тыс. российских учебников проходят экспертизу в соответствии с законодательством Армении, их отправка в школы республики не приостановлена. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении.

Ранее зампред Совета Федерации Юрий Воробьев написал в своем Telegram-канале, что Минобразования Армении под предлогом экспертизы приостановило процесс раздачи свыше 50 тыс. российских учебников в школах страны.

"Речь идет не о предмете "Русский язык", а о математике, химии, биологии и смежных предметах, которые дети изучают на русском языке. При этом речь идет о более чем 30 учебниках, предназначенных для обучения на русском языке. Министерство не запретило учебники на русском языке, отправленных из России в Армению, а согласно закону об общем образовании отправило их на экспертизу, как в случае любого учебного материала, учебника, которые используется в школах", - отметили в ведомстве. 

Теги:
АрменияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация