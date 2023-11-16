В новых регионах планируют восстановить до 2026 года 9 тыс. объектов

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях силами шефствующих регионов продолжают восстанавливать объекты инфраструктуры

ДОНЕЦК, 16 ноября. /ТАСС/. Более 9 тыс. объектов инфраструктуры, в том числе жилые дома и объекты ЖКХ, планируют восстановить в новых регионах РФ до 2026 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Минстроем и Фондом развития территорий уже сформированы планы по восстановлению в новых регионах жилищных, социально-культурных и инфраструктурных объектов на 2023-2025 годы, на основе предложений регионов. Более 9 000 объектов планируем восстановить за этот период", - написал он.

Вице-премьер добавил, что в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях силами шефствующих регионов продолжают восстанавливать объекты инфраструктуры: на 2023 год запланированы почти 5 000 объектов - это многоквартирные дома, объекты социально-культурной сферы, ЖКХ, МФЦ, административные здания, объекты благоустройства.

"Результаты уже видим - большинство объектов уже введены. Главное, не снижать темпы, так как перед нами стоят большие задачи", - отметил Хуснуллин.