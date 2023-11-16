Число работающих пенсионеров с 2015 года сократилось почти в два раза

По данным Росстата, это показатель составил 7,9 млн человек

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Численность работающих пенсионеров, которые состоят на учете в системе Социального фонда России, с 2015 года сократилась почти в два раза. По состоянию на 1 января 2015 года показатель составлял 14,9 млн человек, а 1 января 2023 года их стало 7,9 млн, сообщается на сайте Росстата.

Согласно таблице, по состоянию на 1 января 2016 год в Соцфонде (до конца 2022 года - Пенсионном фонде России) значились 15,259 млн работающих пенсионеров, в 2017 году - уже 9,883 млн человек, годом позже - 9,669 млн человек, затем, в 2019 году, - 9,667 млн человек, 2020 год - 9,315 млн человек, 2021 год - 8,891 млн человек. На 1 января 2022 года их число составило 8,513 млн, а на 1 января 2023 года - 7,912 млн.

Отмечается, что по состоянию на 1 января 2023 года численность работающих пенсионеров составляет 18,9% от общего числа пенсионеров, состоящих на учете в системе Соцфонда.

Из числа работающих пенсионеров в 2023 году пенсии по старости получают 6,743 млн человек, по инвалидности - 686 тыс. человек, социальные - 250 тыс. человек, по потере кормильца (на каждого нетрудоспособного члена семьи) - 37 тыс. человек, пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф и члены их семей - 188 тыс. человек, федеральные государственные гражданские служащие - 8 тыс. человек.

Данные Росстату предоставил Соцфонд. В таблице не учтена статистическая информация по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.