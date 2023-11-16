Патриарх предостерег от неконтролируемого развития науки из-за риска для человека

По словам патриарха Кирилла, самые страшные средства массового уничтожения - это и есть плод научных исследований

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предостерег от неконтролируемого научно-технического развития в тех сферах, где применение достижений науки может привести к окончанию человеческой истории. Такое мнение глава РПЦ выразил на торжественной церемонии вручения премий памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) 2023 года по естественным наукам в здании президиума РАН.

"Все осознают огромные риски, которые сегодня существуют и которые сформированы в том числе при непосредственном участии ученых, науки. Потому что самые страшные средства массового уничтожения - это и есть плод научных исследований. Несогласие большинства населения планеты с таким подходом, о котором я сказал выше, приводит к формированию новой модели геополитического устройства, <...> потому что здоровое чувство самосохранения у людей формирует протестные настроения. <...> Сегодня протестные настроения связаны со страхами, которые влечет неконтролируемое, опасное научно-техническое развитие в тех сферах, где применение научно-технических достижений может привести к окончанию человеческой истории", - сказал он.

Глава РПЦ добавил, что многие страны смотрят на Россию с надеждой, потому что в "начавшемся хаосе" РФ продолжает отстаивать традиционные ценности, защищает принцип социальной ответственности государства и бизнеса, противостоит навязыванию обществу безнравственных норм поведения.

По его мнению, гуманитарии призваны продвигать модель взаимоотношений, в которой мог бы реализовываться нравственный идеал, в том числе христианский. "Макариевская премия в этом плане уникальна, она объединяет все виды гуманитарных знаний, ее престиж и значение высоки в научном сообществе. Здесь важно держать планку, так Церковь и научное сообщество смогут внести существенный вклад в развитие современной гуманитарной науки", - отметил патриарх.

О премии и лауреатах

Лауреатами первой премии 2023 года стали ведущий научный сотрудник Института русской литературы "Пушкинский дом" Марина Федотова за труд "Святитель Димитрий Ростовский. Житие, служба, чудеса", старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Василий Дударев за труд "Бисмарк и Россия: 1851-1871 годы", ведущий научный сотрудник Института археологии РАН Сергей Чернов за труд "Могутовский сфрагистический комплекс XII века и предыстория Москвы".

В нескольких номинациях вручена только одна премия: так, ее удостоились заведующий кафедрой истории церкви исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова архимандрит Филипп (Симонов) за труд "Введение в историю церкви: обобщающие труды отечественных, гражданских и церковных историков XVIII - начала XXI века" и доцент кафедры общего и сравнительного языкознания филологического факультета МГУ Алексей Белов за труд "Основы филологии: лекции о языке, текстах, логосах и филологах".

Еще в одной номинации премии удостоились заведующая отделом Российской академии художеств Анна Павлова за труд "Церковная стенопись северо-востока Тверского Края в XIX веке" и научный сотрудник Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Наталья Корина за труд "Творческое наследие художника Алексея Михайловича Корина (1865 - 1923) в контексте русского искусства конца XIX - начала XX века".

Макариевская премия - российская академическая премия имени митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова), созданная в 1867 году по его завещанию с целью "поощрения отечественных талантов, посвящающих себя делу науки и общеполезных занятий". С 1918 по 1996 год премия не вручалась. В настоящее время это главная премия в области российской истории и истории Русской православной церкви. Вручается каждые два года.