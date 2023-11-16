16 ноября, 16:07

Эскалатор на станции метро "Киевская" закроют на ремонт с 17 ноября на месяц

В столичном департаменте транспорта отметили, что своевременный ремонт эскалаторов необходим для безопасных и комфортных поездок

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Эскалатор на станции "Киевская" Кольцевой линии Московского метрополитена будет закрыт на ремонт в течение месяца. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 17 ноября по 18 декабря на станции "Киевская" Кольцевой линии (выходы № 1-4) закроют на ремонт эскалатор", - говорится в публикации.

Отмечается, что своевременный ремонт эскалаторов необходим для безопасных и комфортных поездок. Дептранс приносит извинения за временные неудобства.

"Узнать о ремонтах в мосметро можно прямо в мобильном приложении "Метро Москвы" и на официальном сайте", - заключили в департаменте. 

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