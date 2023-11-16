16 ноября, 16:15

Парковка со шлагбаумом около ВДНХ в Москве возобновила работу

Заехать на парковку можно со стороны кругового движения с Продольного проезда

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Парковка №9503 со шлагбаумом около ВДНХ возобновила работу. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП).

"Парковка со шлагбаумом №9503, расположенная на Продольном проезде справа от главного входа ВДНХ, снова работает. Заехать на нее можно со стороны кругового движения с Продольного проезда", - говорится в сообщении.

Полный список городских платных парковок можно найти в приложении "Парковки России" или на сайте "Московского паркинга". 

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