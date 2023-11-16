16 ноября, 16:24

Специалисты МЧС будут готовить рекомендации по пожарной безопасности при строительстве

Административная нагрузка на строительную отрасль не изменится, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Специалисты МЧС России станут готовить рекомендации по обеспечению пожарной безопасности для органов строительного надзора и застройщиков, чтобы снизить технические ошибки, которые приводят к пожарам во вновь построенных зданиях. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков в ходе встречи с зампредседателя правительства России - министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым и министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреком Файзуллиным.

"Чрезвычайно важно усилить профилактическую работу на объектах капитального строительства с привлечением в качестве помощников и консультантов узкопрофильных специалистов по пожарной безопасности. Специалисты будут готовить рекомендации, содержащие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности для органов государственного строительного надзора и собственника или застройщика объекта капитального строительства. При этом административная нагрузка на строительную отрасль не изменится", - процитировали Куренкова в пресс-службе МЧС РФ.

Такой подход будет способствовать исключению технических ошибок, приводящих к возникновению пожаров на вновь построенных и реконструированных объектах и снижению тяжких последствий от пожаров. В МЧС отметили, что ранее ведомство поддержало соответствующие законодательные инициативы. Это поможет урегулировать вопрос привлечения органов государственного пожарного надзора в качестве специалистов по вопросам пожарной безопасности при осуществлении государственного строительного надзора.

Со своей стороны Файзуллин подчеркнул, что безопасность, в том числе пожарная, должна быть безусловно обеспечена. "Это главная цель нормативного и технического регулирования и в целом функционирования государства во многих сферах жизни граждан. Но здесь важно не навредить. Любые решения в этой части должны быть тщательно проработаны с учетом мнений профильных экспертов и общества. Отдельно отмечу, что действующие государственные механизмы - экспертиза проектной документации и государственный строительный надзор - в полной мере обеспечивают безопасность зданий и сооружений на всех этапах строительства", - сказал глава Минстроя России. 

Теги:
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияФайзуллин, Ирек ЭнваровичКуренков, Александр Вячеславович
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