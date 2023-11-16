16 ноября, 16:28

Для МЧС подготовят системы противопожарной защиты на базе роботизированных установок

Работа по импортозамещению противопожарного оборудования для ликвидации пожаров проводится на системной основе, сообщил зампредседателя правительства РФ - министр промышленности и торговли Денис Мантуров

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Проект, направленный на производство систем противопожарной защиты с применением технологий на базе роботизированных установок пожаротушения, подготовят до конца года. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе встречи с главой МЧС России Александром Куренковым и министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреком Файзуллиным.

"До конца этого года планируется поддержать проект, направленный на производство интеллектуальных систем противопожарной защиты с применением безлюдных технологий на базе роботизированных установок пожаротушения", - процитировали его в пресс-службе МЧС России.

Мантуров отметил, что работа по импортозамещению противопожарного оборудования для ликвидации пожаров, в том числе на промышленных объектах, проводится на системной основе. "Так, в рамках механизма субсидирования проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ уже был поддержан ряд проектов, в том числе по технологиям и оборудованию для пожаротушения морских нефтегазовых сооружений", - отметил он. 

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Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияФайзуллин, Ирек ЭнваровичКуренков, Александр Вячеславович
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