Спецборт МЧС со 120 эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

Он совершит посадку в Домодедово через пять с небольшим часов

КАИР, 16 ноября. /ТАСС/. Третья группа из 120 граждан РФ, эвакуированных из сектора Газа, вылетела из Египта в Москву, передает корреспондент ТАСС.

Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из каирского аэропорта в Домодедово. На его борту 120 человек, эвакуированных в течение двух дней через КПП "Рафах". В полете их сопровождают медики и психологи МЧС. Планируется, что спецборт совершит посадку в Домодедово через пять с небольшим часов.

Ранее двумя рейсами в Москву были доставлены 168 граждан РФ, покинувших Газу.

Эвакуация из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС РФ совместно с дипломатами. Как сообщала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию записались свыше 1 тыс. человек, среди которых как граждане РФ, так и соотечественники. Первый спецборт Ил-76 МЧС России с 70 гражданами РФ приземлился в Москве 13 ноября. Второй борт с 98 эвакуированными прибыл в аэропорт Домодедово 15 ноября.