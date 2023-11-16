Это произошло на площадке Международного форума-выставки "Россия"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Искусственный интеллект впервые в России провел свадьбу. Произошло это на площадке Международного форума-выставки "Россия" в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Новую семью создали жители города Кемерова Максим Бакланов и Арина Белова во время Дня Кемеровской области. На свадьбе играла живая музыка, выступала кемеровская певица Валерия Девятова. Во время церемонии был представлен ролик, в котором рассказывается о знакомстве молодоженов. Также пара проводила викторину с вопросами о кольцах, а гостям дарили подарки. Сами кольца были смоделированы искусственным интеллектом с использованием символики региона. В конце по традиции невеста бросила букет.

"Поздравляю наших молодых с этим важнейшим событием в жизни! Кузбасс поддерживает традиционные ценности, как отметил наш президент Владимир Владимирович Путин, это нравственная опора и залог успешного развития государства. Наш регион привлекает активных, позитивных, молодых и амбициозных людей. Мы стремительно развиваем промышленность, образование, здравоохранение, науку, строим новые спортивные и культурные объекты, чтобы кузбассовцы могли реализовать свои таланты, стремления, открывали для себя в родном Кузбассе новые возможности", - прокомментировал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.