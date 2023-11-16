Переезды у станций Кривандино и Авсюнино в Подмосковье будут закрыты 17 ноября

Ограничения связаны с ремонтными работами

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Движение автомобилей на двух переездах в Орехово-Зуевском городском округе Московской области будет ограничено 17 ноября в связи с ремонтными работами. Об этом сообщается на официальном сайте Московской железной дороги (МЖД).

"Движение автомобилей на двух переездах на станции Кривандино и Авсюнино в Московской области будет ограничено 17 ноября в связи с проведением ремонтно-путевых работ", - говорится в публикации.

Так, железнодорожный переезд на станции Кривандино будет закрыт с 04:00 до 19:00. В Авсюнино движение автомобилей на переезде будет осуществляться по одной полосе с 08:00 до 09:00 и с 13:00 до 16:00, а в период с 09:00 до 13:00 - временно закрыто.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на обеспечение безопасности движения на пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей, и планировать поездку заранее.