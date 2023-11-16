16 ноября, 16:39
Международная выставка-форум "Россия"

В РФ к 2025 году могут появиться программы магистратуры для специалистов органов опеки

Педагогические университеты готовы открыть профильные магистратуры, сообщили в Минпросвещения

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российские педагогические вузы готовы к 2025 году открыть программы магистратуры, где будут готовить будущих сотрудников органов опеки и попечительства. Об этом сообщила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская.

"Мы обучаем в рамках нашего государственного задания сотрудников органов опеки и попечительства. <...> Педагогические университеты готовы открыть профильные магистратуры, прорабатываем мы эти вопросы, возможно с 2025 года", - сказала она на съезде руководителей органов опеки и попечительства в рамках Международной выставки-форума "Россия".

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе съезда поддержал это предложение.

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
Кравцов, Сергей СергеевичРоссияМеждународная выставка-форум "Россия"
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