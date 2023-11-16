Сенатор сообщила о подготовке Минюстом законопроекта о создании палаты судебных экспертов

Как считает Ирина Рукавишникова, создание такого элемента саморегулирования наряду с совершенствованием государственных механизмов контроля судебно-экспертной деятельности позволит учесть интересы всех сторон

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Минюст России подготовил поправки в законопроект о судебно-экспертной деятельности, согласно которым ведомство в том числе сможет создать Федеральную палату судебных экспертов. Об этом сообщила первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова на совещании о судебно-экспертной деятельность в гражданском судопроизводстве.

В беседе с корреспондентом ТАСС сенатор уточнила, что речь идет о проекте федерального закона "О судебно-экспертной деятельности в РФ", внесенном правительством РФ в Госдуму в 2013 году. Законопроект был принят Госдумой в первом чтении в ноябре того же года. Как отметила сенатор, Минюст подготовил поправки ко второму чтению законопроекта.

"Проектом федерального закона [поправками в законопроект] предусмотрена возможность создания Минюстом России Федеральной палаты судебных экспертов РФ, которой предлагается передать некоторые публичные функции в отношении негосударственных субъектов экспертной деятельности", - сказала она.

По словам Рукавишниковой, это предложение заслуживает поддержки, так как создание такого элемента саморегулирования наряду с совершенствованием государственных механизмов контроля судебно-экспертной деятельности позволит учесть интересы всех сторон. В законопроект также вошли положения о закреплении правового статуса негосударственных судебно-экспертных организаций и экспертов, введении процедуры обязательной аттестации экспертов и регистрации организаций.

В совещании приняли участие представители Верховного суда РФ, Министерства юстиции РФ, вузов, а также юридическое сообщество. Участники совещания обсудили в том числе вопросы судебно-экспертной деятельности в гражданском судопроизводстве в части укрепления гарантий защиты прав экспертов на получение платы за проведение судебных экспертиз.

"Все высказанные предложения будут проанализированы и учтены при дальнейшей доработке поправок в проект федерального закона", - заключила сенатор.