Более 1 тыс. медиа стали участниками конкурса "СМИротворец 2023"

Всего экспертный совет рассмотрел свыше 10 тыс. работ

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Экспертный совет XV Всероссийского конкурса "СМИротворец" на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений рассмотрел более 10 тыс. материалов из всех федеральных округов России. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.

"На конкурс принимались работы, которые были опубликованы или вышли в эфир в СМИ, размещены в соцсетях, на видеохостингах и других интернет-платформах с 1 августа 2022 года по 1 августа 2023 года. Всего экспертным советом рассмотрено более 10 тыс. работ, а участниками конкурса стали 1 058 медиа. Это печатные и электронные издания, теле- и радиоканалы, тематические блоги. Лидеры по количеству представленных СМИ - Центральный федеральный округ, а также Южный и Приволжский федеральные округа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам рассмотрения представленных материалов экспертный совет подготовил шорт-листы, куда вошли 136 медиа. Два состава жюри оценивают работы в двух категориях - федеральные/региональные и локальные/ этнические СМИ.

"Мы не только оцениваем авторские материалы, но и анализируем тенденции развития современных СМИ. Тренд последних лет - конвергенция, стирание границ между различными типами СМИ, интеграция разных медиапродуктов, мультимедийность. Журналист в наше время - не просто человек, собирающий новости и выдающий их читателям или зрителям. Наши авторы пишут, снимают фото и видео, делают подкасты, ведут соцсети своих СМИ, а зачастую - еще и собственные блоги, и все это одновременно! Происходит постоянный обмен информацией, благодаря чему мы видим интересные межрегиональные медиапроекты", - добавила руководитель оргкомитета конкурса "СМИротворец", президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге, слова которой приводит пресс-служба.

О конкурсе

Конкурс "СМИротворец-2023" проводится в номинациях "Телевидение", "Печать", "Интернет", "Этнозвук", "Детские и молодежные СМИ", "Наставники и традиции", "Поколение мультимедиа" (участники - студенты профильных факультетов вузов) и "Блоги".

"От конкурса к конкурсу растет профессионализм его участников. Тема межнациональных, межконфессиональных отношений привлекает ярких, талантливых, увлеченных журналистов. 2023 год объявлен Годом педагога и наставника, у "СМИротворца" появилась соответствующая номинация. В ней много интересных материалов о народных мастерах, творческих коллективах, преподавателях национальных языков - всех тех, кто сохраняет и передает молодежи этнокультурные традиции народов России", - считает многолетний член жюри "СМИротворца", руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

По его словам, достойных работ на конкурсе гораздо больше, чем призовых мест. "Желаю успехов всем претендентам на победу!" - заключил Сучков.

Финалисты пятнадцатого, юбилейного, конкурса будут объявлены в Москве 28 ноября.

Конкурс "СМИротворец-2023" на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится в рамках госпрограммы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики". Подробнее о конкурсе - на странице https://concours.nazaccent.ru/.