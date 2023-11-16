16 ноября, 16:56

Guardian: десятки сотрудниц британского Минобороны пожаловались на домогательства

В письме чиновниц замглаве ведомства Дэвиду Уильямсу также говорится о "враждебной и токсичной" культуре в британском Минобороны

ЛОНДОН, 16 ноября. /ТАСС/. Шестьдесят высокопоставленных сотрудниц Минобороны Великобритании пожаловались на случаи домогательства со стороны коллег-мужчин на рабочем месте. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на письмо чиновниц замглаве ведомства Дэвиду Уильямсу.

В нем говорится о "враждебной и токсичной" культуре в британском Минобороны и содержатся утверждения о случаях сексуального насилия над сотрудницами, которые работают как в центральном офисе в Лондоне, так и в представительствах за рубежом. В письме, направленном Уильямсу в октябре, также сказано, что женщинам в Минобороны сложнее продвигаться по карьерной лестнице, поскольку руководство ведомства преимущественно состоит из мужчин.

"Мы глубоко озабочены жалобами и предпринимаем действия по борьбе с этой проблемой. Ни одна женщина не должна чувствовать себя незащищенной в Минобороны, мы не будем терпеть такое поведение. Мы также продолжаем призывать всех, кто пострадал от такого непростительного поведения или стал его свидетелем, немедленно сообщить об этом", - заявили в военном ведомстве. 

Теги:
Великобритания
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