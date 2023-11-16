По словам главы Чечни, на счету у бойцов сотни успешно проведенных спецопераций против террористов

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил медали "За отвагу" бойцам спецполка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по республике.

"Во время сегодняшнего мероприятия в соответствии с указом президента России Владимира Путина я вручил медаль "За отвагу" заместителю командира спецполка Артуру Ашаганову. Эту же награду получили более 20 сотрудников подразделения", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, на счету у бойцов сотни успешно проведенных спецопераций против террористов. Под руководством Героя России Замида Чалаева спецполк принял участие в боях за Мариуполь. "В итоге благодаря решительным действиям спецполка очаги сопротивления были подавлены, а в плен было взято более 1 тыс. нацистов из "Азова" (формирование запрещено в РФ и признано террористической организацией - прим. ТАСС). Иначе и быть не могло, если речь идет о подразделении, в котором командиром является Замид Чалаев. Именно он вместе с бойцами из полка провел в 2021 году блестящую спецоперацию и уничтожил последнюю ячейку террористов в Чеченской Республике", - отметил Кадыров.

Он поздравил отличившихся бойцов с присвоением высоких государственных наград и поблагодарил Замида Чалаева и весь личный состав подразделения за отличную и эффективную службу во благо России.