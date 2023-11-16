В парках Москвы открыли почти 500 кружков и секций

Большинство из них можно посещать бесплатно по предварительной записи

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Почти 500 кружков и секций, на которых проводят опыты по химии, мастерят поделки и изучают языки, открыты в парках Москвы, сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"В московских парках культуры и отдыха открыто около 500 кружков и секций, в которых регулярно проходят познавательные, творческие и спортивные занятия для горожан. Большинство из них можно посещать бесплатно по предварительной записи", - говорится в сообщении.

Как уточнила заммэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в сообщении, для посетителей проводят групповые занятия по 400 направлениям, в том числе по истории, естественным наукам и иностранным языкам. Самых маленьких приглашают в кружки, где можно рисовать и делать аппликации, а гостей постарше ждут на лекциях по культурологии и танцевальных мастер-классах. Например, до 24 декабря в Измайловском парке работает кружок "Увлекательная наука", на котором дети старше пяти лет проводят опыты по химии и физике, изучают теорию. А в парке Северное Тушино проходят регулярные занятия в экомастерской, на котором участники мастерят необычные поделки из природных материалов, гуляют на природе и посещают встречи клуба "Юный эколог".