В Северной Осетии направят 610 млн рублей на строительство глэмпингов

Модульные гостиницы появятся в Алагирском, Ирафском и Пригородном районах

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 ноября. /ТАСС/. Около 610 млн рублей направят в Северной Осетии на создание глэмпингов. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительстве республики по итогам совещание кабмина по созданию модульных гостиниц в рамках грантовой поддержки правительства России.

"Участники совещания рассмотрели также этапы реализации инициатив по созданию модульных некапитальных средств размещения следующего периода - 2023-2024 годов. Регион дополнительно получил почти 610 млн рублей на 16 проектов", - говорится в сообщении.

Глэмпинги появятся в Алагирском, Ирафском и Пригородном районах. Практически все представленные проекты предполагают использование экологических материалов местного производства.

В 2022-2023 годах предприниматели республики получили более 150 млн рублей грантов на 19 проектов по созданию модульных гостиниц и объектов придорожного сервиса.

Гостиничные комплексы на 40 мест каждый созданы в селениях Горная Саниба и Кобан. Такой же вместимости объект уже принимает гостей в селении Цей. Благодаря получению гранта один из отелей селения Фиагдон смог расширить свой номерной фонд почти на 70 мест. Кемпинг на 20 мест развернут в селении Тагардон.