16 ноября, 17:57,
обновлено 16 ноября, 18:53

Рособрнадзор планирует перевести все системы ЕГЭ на отечественное ПО к 2026 году

Как сообщили в ведомстве, в 2024 году в нескольких субъектах РФ будет апробировано новое программное обеспечение

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Системы, связанные с проведением Единого государственного экзамена (ЕГЭ), планируется полностью перевести на отечественное программное обеспечение (ПО) к 2026 году, сообщил журналистам замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский.

"Работа эта большая, сложная и объемная. Планируем ее завершить [перевод систем ЕГЭ на отечественное ПО] в 2026 году, но уже в 2024 году в нескольких субъектах мы апробируем новое программное обеспечение, которое используется в пунктах проведения экзаменов", - приводит его слова пресс-служба ведомства.

Как отметили в Рособрнадзоре, в ходе конференции по оценке качества образования глава ведомства Анзор Музаев призвал руководителей региональных органов управления образованием обеспечить подготовку и проведение новой кампании ЕГЭ на "самом высоком уровне".

"Наш приоритет - объективность и открытость. Нам не нужны рейтинги, к чему они приводят мы все помним. Рейтинги в свое время породили погоню за необъективными результатами, попытки помощи со стороны школы, ЕГЭ-туризм и прочие нарушения. Слава богу, это все в прошлом. Рособрнадзор обладает большим объемом информации в разрезе результатов мониторингов качества образования", - сказал он и призвал также прислушиваться к рекомендациям и замечаниям ведомства. 

Теги:
РоссияМузаев, Анзор Ахмедович
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