16 ноября, 18:11,
обновлено 16 ноября, 19:31

Рособрнадзор рекомендовал проверить объективность выдачи медалей призерам олимпиад

Ведомство сообщило, что продолжает вести мониторинг объективности выдачи выпускникам медалей "За особые успехи в учении"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Рособрнадзор рекомендовал проанализировать в регионах соотношение числа получивших медали "За особые успехи в учении" призеров Всероссийской олимпиады школьников, чтобы оценить объективность выдачи им медалей. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора со ссылкой на замглавы ведомства Евгения Семченко.

"Замруководителя Рособрнадзора Евгений Семченко рассказал, что Рособрнадзор продолжает вести мониторинг объективности выдачи выпускникам медалей "За особые успехи в учении". Он также рекомендовал провести в каждом регионе анализ соотношения количества медалистов и призеров Всероссийской олимпиады школьников, чтобы оценить объективность выдачи медалей и с этой точки зрения", - говорится в сообщении.

Медаль "За особые успехи в учении" I степени, или золотую медаль, выдают выпускникам школ, имеющим оценки "отлично" по всем предметам и набравшим не менее 70 баллов ЕГЭ по русскому языку и по профильной математике или пять баллов по базовой математике, а также минимальные баллы, устанавливаемые Рособрнадзором, по всем сдаваемым предметам.

4 августа президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому выпускники школ с 2023-2024 учебного года начнут получать медали "За особые успехи в учении" II степени - серебряные медали. Ее будут вручать выпускникам, получившим не более двух итоговых четверок, а также набравшим не менее 60 баллов за ЕГЭ по русскому языку и еще одному предмету. 

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Россия
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